Salários em Lindoeste

A Câmara de Lindoeste aprovou o aumento de salário do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. A partir de 2025, o salário do vice-prefeito passará de R$ 7.030,03 para R$ 10.500,00. O do prefeito que atualmente é de R$ 15.998,16 passará para R$20.500,00 e os salários dos secretários terão reajuste de 33%, de R$ 5.642,00 passarão para R$ 7.500,00.

Vereadores

Os vereadores de Lindoeste também aumentaram os salários para quem será vereador a partir de 2025. Os salários dos parlamentares que são de R$ 4.304,00 passam para R$ 5.800,00. No salário do presidente do legislativo o reajuste será dos atuais R$ 5.341,54 para R$ 6.100.00. Os projetos foram aprovados por cinco votos a dois.

Secretário pré-candidato

A direção do PV de Foz do Iguaçu vai apresentar à Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV) o nome do ex-vice-prefeito e atual secretário da Transparência e Governança, Nilton Bobato, como pré-candidato a prefeito, e quatro nomes da legenda que comporão a chapa para a Câmara Municipal: a vereadora Yasmin Hachem, o empresário e ambientalista Irineu Ribeiro, a empresária e líder comunitária Ilma de Oliveira e o advogado Khalid Omairi.

Combate à corrupção

A fim de auxiliar os municípios paranaenses no combate à corrupção, o Tribunal de Contas do Paraná homologou a emissão de 25 recomendações, emitidas após auditoria nas prefeituras de Londrina, Marechal Cândido Rondon, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Umuarama. O objetivo das medidas é incrementar os mecanismos adotados por esses municípios de médio e grande porte para a redução dos riscos de desvios e corrupção.

Aposentadoria Requião

O ex-governador do Paraná, Roberto Requião, teve o pedido negado para voltar a receber a aposentadoria especial de ex-governador. O ministro do STF, Luiz Fux, negou o pedido de extensão do benefício feito por Requião. Segundo Fux, diferente dos demais ex-governadores que entraram com a ação coletiva no STF e tiveram reconhecido o direito ao pagamento do benefício, Requião preferiu ingressar com uma ação própria, que, na época, foi negada e acabou transitada e julgada.

Cidadão honorário

O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que em junho assume uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral, deve receber ainda neste semestre o título de cidadão honorário do Paraná. A informação é do deputado estadual Alexandre Curi (PSD), que esteve em Brasília para fazer a entrega do convite do magistrado. O ministro do STF atuou como procurador da União em Londrina durante seis anos, de 2000 a 2006.

Obras paralisadas

A Confederação Nacional de Municípios participou de audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, na Comissão Externa de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas no País. Na oportunidade, a entidade municipalista enfatizou o difícil cenário vivenciado pelos Municípios e destacou a importância da retomada das obras anunciadas pelo FNDE e reforçou preocupação principalmente com a falta de recursos e apoio aos Municípios nesse processo.