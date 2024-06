Podemos libera filiados

Menos de uma semana após anunciar apoio à pré-candidatura do deputado estadual Marcio Pacheco para a Prefeitura de Cascavel, o presidente da sigla no Paraná, Gustavo Silva Castro, expediu um ofício informando que “filiados e pré-candidatos estarão liberados para apoiar qualquer candidato ao pleito majoritário da cidade, independentemente da Coligação que o Partido Podemos esteja registrado no pleito de 2024”.

Avante Cascavel

O presidente da Executiva Estadual do Avante no Paraná, o ex-deputado federal e também secretário estadual de Inovação, Alex Canziani, esteve em Cascavel cumprindo agenda com o pré-candidato à prefeito Fernando Mantovani (MDB). Eles participaram de um almoço organizado para os pré-candidatos a vereador do Avante. A expectativa do Avante é eleger pelo menos um vereador nas eleições de 2024 em Cascavel.

Desaforamento

O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu, na tarde de ontem (13), pelo desaforamento do julgamento do ex-policial penal Jorge Guaranho, réu pelo homicídio do petista Marcelo Arruda, em 2022. O júri popular, que deveria ocorrer em Foz do Iguaçu, onde o crime aconteceu, será transferido para Curitiba. O pedido de mudança de local foi feito pela defesa do réu. O objetivo era levar o julgamento para a cidade de Cascavel, mas a decisão do TJPR foi eleger a capital como foro para o júri popular.

Paraná perde área

Técnicos do Instituto Água e Terra identificaram uma imprecisão na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Atendendo a uma solicitação de um morador, a equipe realizou uma vistoria na região de limite entre os municípios de Guaratuba e Tijucas do Sul, ambos no Paraná, e Garuva, Campo Alegre e Itapoá, no norte catarinense. Após a verificação, foi constatado que os mapas geográficos não estavam consistentes com os marcos físicos usados para delimitar a divisão territorial entre os Estados.

490 hectares

Agora, uma área estimada em 490 hectares (cerca de 490 campos de futebol) ao longo de uma linha de cerca de 28 quilômetros, que originalmente era considerada território paranaense, passará ser do Estado vizinho. Ou seja, o Paraná diminuiu e Santa Catarina cresceu.

Inovação I

O Governo do Estado anunciou, ontem (13), durante o 2º Summit Iguassu Valley Latinoamerica (SIV 2024), em Foz do Iguaçu, investimentos da ordem de R$ 9 milhões para três iniciativas: o Programa Ambientes Promotores de Inovação para o Oeste e o Napi (Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação Paraná) Faz Ciência, além de uma parceria, assinada no evento, com o AquaFoz, o aquário de Foz do Iguaçu, para implemento à pesquisa.

Inovação II

O anúncio do investimento foi feito no estande Paraná Mais Ciência, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com a presença de secretários estaduais, representantes do ecossistema de inovação Iguassu Valley, empresários e profissionais de diversos setores. “O governo cumpre o seu papel ao fazer investimentos dentro do movimento da quádrupla hélice da inovação, que integra os setores acadêmico, empresarial e poder público com a sociedade civil organizada”, disse o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

Futuro do ministro

O presidente Lula afirmou que não tem uma decisão tomada sobre a permanência do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, no governo e que terá uma conversa com ele. Juscelino Filho foi indiciado pela Polícia Federal, suspeito de uso indevido de recursos públicos para a pavimentação de estradas que dão acesso a propriedades de sua família na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão.