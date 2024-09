Marcelo Picoli sai vitorioso do 1º debate dos candidatos a prefeito

Pela primeira vez em sua história, Santa Tereza do Oeste pode conhecer de perto as propostas dos candidatos a prefeito para as Eleições 2024 por intermédio de um debate. Organizado pelo Portal SOT e tendo como local o auditório da Acist (Associação Comercial e Industrial de Santa Tereza do Oeste), a iniciativa contou com a participação dos candidatos a prefeito, Marcelo Picoli e Agenor Lombardo Junior. O candidato Amarildo Rigolin, não compareceu.

O debate contou com a presença de uma comissão eleitoral da OAB de Cascavel, composta por Alexandre Gregório, Luciano Katarinhuk e Wesley Rodrigues, além dos jurídicos de ambos os candidatos participantes.

Depois das apresentações dos candidatos, o primeiro bloco teve a primeira rodada com perguntas relacionadas ao primeiro tema sorteado, relacionado ao Transporte com candidato perguntando para candidato.

Sobre o tema, Marcelo Picoli iniciou citando a importância de um transporte ágil e de qualidade para os pacientes da área da saúde de Santa Tereza do Oeste. “Vamos garantir o transporte humanizado para levar e trazer os pacientes do município”, disse.

O transporte na educação também é fundamental, conforme Picoli. “Vamos proporcionar transporte a universitários e alunos de cursos técnicos, como forma de possibilitar um deslocamento seguro e descente aos nossos alunos”.

Sobre a Educação, Marcelo Picoli apresentou como propostas inseridas no Plano de Governo do 40, a tão esperada conclusão ainda em 2025 das salas de aula da Malucelli, um antigo anseio da população e que há mais de uma década aguardam para ser finalizadas. Os CMEIs em tempo integral e com horário estendido vão garantir que os pais trabalhem mais tranquilos, segundo o candidato Marcelo Picoli. A Vila Operário e bairros adjacentes também serão contemplados com um CMEI. O mesmo ocorrerá no distrito de Santa Maria. Hoje, Santa Tereza conta com 285 crianças na fila de espera por uma creche. “Isso vai acabar em meu governo”.

Na saúde, o atendimento será diferenciado, conforme Picoli. “Vamos contratar médicos especialistas, garantir remédios para a população, um cirurgião-dentista, raio X que funcione. É disso que Santa Tereza mais precisa na saúde”.

Marcelo também mencionou o programa Mulher Empreendedora. Em uma primeira etapa, será destinado R$ 1 milhão para atender o público feminino, gerando emprego e renda. Os jovens não serão esquecidos. Pela Lei do Primeiro Emprego, a empresa que incentivar a contratação de jovens entre 15 e 25 anos, irá usufruir de descontos progressivos em impostos.

Na agricultura, o projeto Porteira Adentro vai atender o pequeno e médio produtor e dar suporta para que ele permaneça no campo, garantindo renda e produzindo para alimentar a população. “Os investimentos serão direcionados a garantir estradas trafegáveis para o transporte da produção e dos alunos”.

Ao se apresentar no debate, o candidato a vice-prefeito, Lucas Bianchini, conclamou a população é dar um voto de confiança no 40. “Moro há 31 anos em Santa Tereza e chegou o momento da renovação. De Santa Tereza crescer. Vamos promover a melhor gestão público que Santa Tereza já teve em toda a sua história”. Por fim, Marcelo Picoli encerrou o debate citando que o maior projeto do Plano de Governo do 40 são as pessoas e a comunidade.