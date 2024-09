Carreata de Marcelo Picoli mobiliza Santa Tereza do Oeste no feriado de 7 de setembro

Neste feriado de 7 de setembro, Santa Tereza do Oeste foi palco de uma grande mobilização política organizada pela campanha do candidato a prefeito, Marcelo Picoli (PSB). A carreata, que reuniu mais de 300 veículos entre carros, motos e caminhões, teve início na Avenida Brasília, passando por diversas ruas e bairros do município, culminando na Praça Central, onde Picoli fez um discurso forte e direcionado às demandas da população.

A movimentação nas ruas atraiu a atenção dos moradores, que acompanharam a passagem dos carros, muitos deles decorados com bandeiras, faixas e adesivos de apoio ao candidato. A mobilização demonstra a força política de Marcelo Picoli, que de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto SDS Pesquisas (PR-06945/2024), lidera a corrida eleitoral.

Ao chegar à Praça Central, Picoli discursou para uma multidão, estabelecendo o tom de como pretende conduzir a prefeitura, caso seja eleito. “Nosso compromisso é com a honestidade, com a transparência e, acima de tudo, com o povo de Santa Tereza do Oeste. Não vamos tolerar a corrupção, e o cuidado com cada cidadão será a prioridade do nosso governo”, declarou o candidato.

Picoli destacou a importância de combater irregularidades e garantir que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade. Segundo ele, a cidade precisa de um governo que zele pelos interesses da população e que atue de forma eficiente para melhorar os serviços públicos, como saúde, educação e infraestrutura.