Lições de Coragem e Fé

VELOCIDADE

Race Challenge tem seis cascavelenses

A programação do Race Challenge terá prosseguimento neste sábado e domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A competição é válida pela 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Turismo, com promoção e organização da Race Challenge, com apoio do Automóvel Clube de Cascavel e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). O Race Challenge é […]