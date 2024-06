“Lenha na fogueira”

Junho é o mês tradicional para as festas caipiras e a lenha para fogueiras já estão sendo preparada. Para as eleições 2024, também já começaram a jogar “lenha na fogueira”. O pré-candidato a prefeito de Cascavel Edgar Bueno postou vídeo em suas redes sociais propondo aos demais candidatos que façam debates de propostas para as eleições de 2024. No vídeo, Edgar ainda mandou um recado ao adversário, também pré-candidato a prefeito Renato Silva, no entanto, sem citar quem seria a pessoa que estaria ao lado de Renato. Bueno sugeriu para que Silva tomasse conta de sua campanha e disse o pré-candidato do PL estaria cercado pela “indústria da fake news.”

Recado direto

O recado de Edgar foi direto: “Renato Silva é uma pessoa boa, todo mundo conhece, mas está cercado pela indústria da fake news, o maio industrial do fake news está com o Renato. É um Pinóquio total. Então eu queria propor para o Renato que tome conta da sua campanha, não deixe os fake news assumir o destino da tua luta, da tua campanha, das tuas propostas. Porque se bobear eles vão pensar por você, vão assinar por você e vão decidir por você.”

Paranhos defende

Pouco tempo depois, foi a vez do prefeito de Cascavel, Leonado Paranhos, gravar seu vídeo. Nele, Paranhos disse que antes dele, nenhum prefeito de Cascavel havia dado o devido valor para o vice-prefeito. “Será que essas passaram como vice-prefeitos de Cascavel não tinha qualidade? Claro que tinham! O problema é a ciumeira, a inveja, a briga e nada disso aconteceu comigo e com o Renato.”

Condenação anulada

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral Raul Araújo, anulou uma das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ministro Braga Netto. A decisão anulada é sobre à inelegibilidade pelo uso indevido das comemorações do 7 de setembro de 2022. Apesar da decisão, Bolsonaro segue inelegível até 2030 em função de outras duas condenações no TSE.

Motivação

Na decisão, o ministro entendeu que ambos foram condenados antecipadamente antes do fim do processo pelo ex-ministro Benedito Gonçalves, que usou a primeira condenação dos acusados pelo plenário do TSE para justificar a decisão individual. A primeira condenação se deu em junho de 2023, quando Bolsonaro foi derrotado por 5 votos a 2 pela reunião realizada com embaixadores, no Palácio da Alvorada, em Brasília, na qual o TSE entendeu que se utilizou do espaço para atacar o sistema eletrônico de votação.

Indiciado

A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), suspeito de uso indevido de recursos públicos para a pavimentação de estradas que dão acesso a propriedades de sua família na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. Em nota, o ministro alegou inocência. Segundo ele, o caso não tem nenhuma relação com sua atuação à frente do Ministério das Comunicações, mas à indicação de emendas parlamentares, quando exercia o cargo de deputado federal.

Desvio fundão

A Polícia Federal deflagrou ontem (12), uma operação que investiga um grupo que teria desviado e se apropriado de recursos dos fundos partidário e eleitoral do antigo Pros, partido incorporado pelo Solidariedade em 2023. Segundo a PF, o caso ocorreu nas eleições de 2022. As investigações tiveram início a partir de denúncia de um então presidente do partido “em desfavor de um ex-dirigente suspeito de desviar aproximadamente R$ 36 milhões”, informou a PF. Ainda segundo os investigadores, foi constatada lavagem de dinheiro “por meio da constituição de empresas de fachada, aquisição de imóveis por meio de interpostas pessoas e superfaturamento de serviços prestados aos candidatos laranjas e ao partido”.