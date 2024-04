Kart de Foz do Iguaçu tem categoria para mulheres

Realizada junto com a programação da 2ª etapa do Campeonato Citadino/10ª Copa Foz do Iguaçu de Kart, a prova festiva para mulheres foi um sucesso sábado, na pista do Adrena Kart. A competição reuniu 23 competidoras, divididas nas categorias A e B. Agora os promotores do Campeonato Citadino e os dirigentes do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu estudam a possibilidade de criar o Campeonato Feminino da Terra das Cataratas.

Ana Júlia sagrou-se vencedora da categoria A, tendo como segunda colocada Silvana Silvania Freese, seguida de Adriana Gonzalez, Fernanda Marçal e Tatiani Lamb, que pela ordem, fecham as cinco primeiras colocações. Já na categoria B, a vitória foi de Renata de Castro, seguida de Leticia Dolizny, Chaiane Pimenta, Andreia Toppi e Mariana dos Santos, que ocuparam pela ordem, as cinco primeiras posições da prova.

A 2ª etapa do Campeonato Citadino teve promoção e organização do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). Os vencedores foram Rodrigo D’Agostini na categoria F-4 A; Bruno Reolon, na F-4 B; Amauri Colet, na F-4 Light; Caio Zorzetto, na F-4 Júnior; Huan Borges, na Rental Super; Bruno Freitas, na Rental Pro; e Pietro Lamb na categoria Cadete.

A 3ª etapa do Campeonato Citadino/Copa Foz do Iguaçu de Kart será disputada no dia 25 de maio.

Crédito: Pablo Salazar/Divulgação