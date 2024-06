Inscrições abertas para Recreação de Férias Tênis Mania

ADIPR

Economia forte

Economia forte A economia do Paraná demonstra força em âmbito nacional no 1º trimestre de 2024 com um crescimento de 5,32% no Índice de Atividade Econômica do Banco Central no comparativo com o último trimestre do ano passado. O resultado apurado pelo Ipardes a partir de dados do BC representa uma alta quase cinco vezes […]