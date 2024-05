Ibiapina conquista a 1ª vitória na Stock Series

A 2ª etapa da temporada teve um início complicado para Alfrednho Ibiapina. Com problemas no câmbio, o piloto da Liderança Serviços/Mêntore Bank não conseguiu fazer o treino classificatório e teve que largar do final do grid, nas duas primeiras das três provas do fim de semana. Isso fez com que a estreia no traçado desafiador do Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, tornasse outra estreia ainda mais emocionante: a do degrau mais alto do pódio da Stock Series.

Numa corrida de sobreviventes, devido a chuva que caiu algumas voltas após a largada de sábado e que provocou alguns incidentes, Ibiapina fez ultrapassagens seguras terminando na quinta posição na Geral e terceiro na categoria para estreantes. “O pódio na classe Rookie, largando de último e enfrentando todo o caos da corrida um já me deixou muito feliz”, comentou o piloto.

A chuva não apareceu na manhã fria de domingo, mas a neblina fez atrasar em trinta minutos a largada para a segunda prova em que Ibiapina, saindo novamente do final do grid, encerrou na sétima posição. Com a inversão do grid em relação aos oito primeiros colocados da corrida dois, o piloto largou da primeira fila na última disputa da etapa. Na 11ª volta assumiu a liderança e conquistou a primeira vitória na categoria de acesso da Stock Car.

“Foi um fim de semana muito louco. Começou com a quebra do câmbio, sem tempo na qualificação e terminou com esta vitória graças ao bom trabalho da equipe W2. Agradeço a todos que estiveram na torcida e saio daqui de Cascavel já com saudade”, vibrou Ibiapina, que sobe da sétima para a quarta posição na classificação do campeonato, com 98 pontos. O líder é Arthur Gama, com 156 pontos.

As outras vitórias em Cascavel foram de Arthur Gama na corrida 2 na manhã de domingo e Enzo Bedani ganhou a corrida de sábado.

Akyu Myasava

O cascavelense Akyu Myasava enfrentou incidentes na corrida 1 no sábado e na 3, no domingo. Só conclui a corrida 2 na manhã de domingo, na 10ª colocação.

Crédito: Divulgação