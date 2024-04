Conselheiro CNJ

O advogado cascavelense Paulo Roberto Pegoraro Junior, ex-vice-presidente da OAB Cascavel na gestão 2019-2021, não foi indicado para uma das vagas que estaca concorrendo no CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A escolha dos novos Conselheiros pela OAB foi realizada ontem (15), no entanto, o advogado não foi o indicado. Ele era o único representante da Região Sul e concorria contra outros nove advogados.

Candidatura Mecabô

O empresário cascavelense Henrique Mecabô, pré-candidato à prefeitura de Cascavel pelo Partido Novo, confirmou que a sigla contará com chapa completa para a disputa na Câmara Municipal. Ele conseguiu agregar nomes com competitividade e sem abrir a chapa para figurões ou medalhões políticos. Entre os pré-candidatos à vereador de Cascavel pelo Novo estão Thiago Kozak, Pedrinho Silvério, Ney do Pacaembu e Juarez Araujo do Floresta.

Nos bairros

No final da janela partidária, Mecabô ainda teve a habilidade de frear o canibalismo de outros partidos para não perder pré-candidatos e filiados. Inclusive, ele conseguiu levar o Novo para os bairros e assim buscará pulverizar os votos da sigla. O objetivo do Novo é eleger dois vereadores nas eleições de 2024.

Conselho de Segurança

A Câmara de Cascavel aprovou o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e Proteção à Comunidade. Entre as atribuições do colegiado, estão as de definir ações governamentais e não-governamentais na política de segurança pública e de estabelecer prioridades na aplicação de recursos na área.

Julgamento CNJ

Está pautado para a sessão desta terça-feira (16) no Conselho Nacional de Justiça um processo que apura supostas irregularidades na atuação do senador Sergio Moro (União Brasil), enquanto atuava como juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba na condução da operação Lava Jato. A investigação diz respeito a “indícios de irregularidades em decisões que autorizaram o repasse de mais de R$ 2 bilhões à Petrobras”.

Juízes e desembargadores

A juíza Gabriela Hardt, responsável pela Operação Lava Jato após a saída de Sérgio Moro, foi afastada das funções da magistratura ontem (15). A decisão foi proferida pelo corregedor-nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, baseado em elementos da inspeção extraordinária realizada pelo CNJ nos processos da operação. Além de Hardt, o juiz federal Daniel Pereira e três desembargadores federais do TRF-4 foram afastados. São eles: Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e Loraci Flores de Lima.

Santa Lúcia

O Tribunal de Contas do Paraná deu provimento parcial ao Recurso formulado pelo prefeito do Município de Santa Lúcia, Renato Tonidandel e pelos servidores Guilherme Cavalheiro Nunes, Luiz Rodrigo Bocca e Valdoir dos Santos em face de decisão do Tribunal Pleno que havia aplicado multa ao prefeito e servidores por supostas irregularidades em uma licitação. Em razão da decisão, foram afastadas as multas aplicadas.

E o Frangão? (Foto: @acir_gurgacz)

Um pouco mais afastado do noticiário político, o ex-deputado federal Hermes Frangão Parcianello, fez recente visita ao empresário Acir Gurgacz, presidente da Anatrip (Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiro), como novo visual, oportunidade em que foi presenteado com a biografia de Assis Gurgacz.