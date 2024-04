Mundial

O Paraná teve 55 queijos e produtos lácteos de 23 municípios premiados na 3ª edição do Mundial do Queijo do Brasil, que aconteceu em São Paulo. Além do Brasil, participaram do concurso Itália, Espanha, México, Argélia, Polônia, Irlanda, Colômbia, Argentina, Inglaterra, Suíça, França e Uruguai.

Cidades premiadas

Os produtos premiados são de Cantagalo (2), Carambeí (1), Cascavel (2), Chopinzinho (1), Curitiba (3), Diamante D’Oeste (1), Guarapuava (1), Jaguapitã (2), Jandaia do Sul (1), Lapa (1), Londrina (6), Manfrinópolis (1), Marechal Cândido Rondon (4), Maringá (1), Nova Laranjeiras (1), Palmeira (6), Palotina (2), Paranavaí (2), Ponta Grossa (2), Ribeirão Claro (3), Santana do Itararé (3), São Jorge D’Oeste (2) e Toledo (7).

Turismo Religioso

O 6º Fórum do Turismo Religioso do Paraná, que acontece de quarta a sexta-feira da próxima semana (24 a 26), em Lunaderlli, no Vale do Ivaí, segue com inscrições abertas. O evento reunirá representantes das diversas expressões religiosas e profissionais envolvidos com o setor. As inscrições podem ser feitas pela internet.

Preço da energia

Os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, estiveram no Paraguai nesta semana para tratar do preço da energia da usina de Itaipu. O que o Brasil pretende é conseguir manter a tarifa em US$ 16,71 até 2025 e, a partir do ano seguinte, começar a reduzi-la.

Refis

A Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual do Paraná disponibiliza acesso ao novo Refis para pagamento à vista ou parcelamento dos impostos: ICM, ICMS, CMS e ITCMD. A iniciativa visa oferecer aos contribuintes a oportunidade de regularizar débitos, com redução de multa e juros, por meio de pagamento à vista ou parcelamento em até 180 meses.

Refis II

Para aderir, os contribuintes devem acessar a página oficial do Refis da Receita Estadual, onde poderão verificar se possuem débitos vinculados para efetuar o pagamento. Basta clicar em “Continuar”, prosseguir com as instruções e informar o CPF. Os prazos para adesão seguem até 26 de setembro para parcelamentos e até 30 de setembro para pagamentos à vista.

Tô firme!

O deputado Ney Leprevost (União Brasil) garante que vai se manter no pleito pela prefeitura de Curitiba e afirma que o União Brasil lhe dará boas condições para concorrer. Segundo ele, o União Brasil colocou duas prefeituras de capitais como prioridade para vencer este ano e uma delas é Curitiba. A outra é Salvador, onde o partido quer reeleger o atual prefeito Bruno Reis.

Mercado de capitais

O BRDE vai iniciar operações no mercado de capitais. De acordo com o BRDE, a decisão permite ao banco diversificar suas fontes de captação de recursos, além de proporcionar acesso a investidores e ampliar oportunidades de novos financiamentos. A expectativa é captar neste primeiro momento cerca de R$ 150 milhões por meio da nova operação no mercado.

Concurso dos Correios

Edital do concurso dos Correios vai ser publicado em setembro. Serão dois editais, sendo um para nível médio (cargo agente de Correios) e outro para nível superior (cargo analista de Correios). O número de vagas ainda está em definição, mas o objetivo do concurso é suprir a necessidade apontada pelos levantamentos iniciais dos Correios.