R$ 1,7 bilhão: Paraná firma convênio com BID e Caixa para novas fases do Casa Fácil

PARANÁ – O Paraná vai dar um novo passo em seu programa habitacional, o Casa Fácil Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quarta-feira (4), durante a abertura do Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, um convênio de US$ 187 milhões (R$ 1,13 bilhão) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Vida Nova, modalidade do Casa Fácil voltada a famílias em situação de vulnerabilidade social. A previsão é atender 6 mil famílias em cinco anos.

Por meio da Cohapar, o governo também renovou o contrato com a Caixa Econômica Federal. O acordo vai destinar mais R$ 600 milhões à construção de aproximadamente 25 mil novas moradias, através da modalidade Valor de Entrada. Os recursos representam R$ 1,7 bilhão que serão aplicados em projetos habitacionais no Paraná nos próximos anos.

“Com esse recurso, vamos atender pessoas muito humildes. Vamos dar a casa, sem custos para a família, para retirar de fundo de vale, fazer o desfavelamento, realmente tirar as famílias de situações precárias”, explicou o governador. “A casa própria é o principal de desejo de qualquer cidadão brasileiro. Antes de pensar em ter uma família, ele já pensa nessa segurança de ter a casa própria. Por isso uma política pública arrojada, que atende o máximo de famílias possível, traz um importante reflexo ao Estado”.

Ratinho Junior fez ainda um balanço do programa Casa Fácil Paraná, que atingiu 102.903 famílias desde 2019. O programa resultou na construção de 85.014 moradias e a realização de 17.899 regularizações fundiárias. Somente a modalidade Valor de Entrada garantiu as obras de 75.411 casas. Entre elas, 57.188 receberam subsídio do Governo do Estado para a entrada do imóvel.

Ao todo, o Governo do Estado destinou R$ 1,2 bilhão ao programa habitacional. Mas, a construção de novas moradias no Paraná movimentou R$ 17,2 bilhões em seis anos. Os subsídios do Valor de Entrada, por exemplo, representaram R$ 820 milhões em investimentos do Estado. Porém, um total R$ 16,3 bilhões para a execução dos empreendimentos em 365 municípios paranaenses.

“O Paraná tem se destacado muito na área da habitação, com o maior programa de construção de casas do País. Já passamos de 100 mil famílias atendidas por esse programa”, afirmou Ratinho Junior. “O Paraná criou uma modelagem diferente, que complementa o Minha Casa, Minha Vida, para deixar mais acessível às famílias”.