Câmara de Cascavel em “modo feriadão, mas vereadores seguem trabalhando

Cascavel - A Câmara de Cascavel iniciou a semana ainda em “modo feriadão”, com as sessões ordinárias previstas para segunda-feira (21) e terça-feira (22) transferidas para a próxima semana. A decisão de transferir os trabalhos legislativos para sessões extraordinárias partiu do presidente da Casa, vereador Tiago Almeida (Republicanos), e foi oficializada por meio de ato publicado no Diário Oficial no último dia 18 de abril.

A justificativa apresentada foi o “Feriado de Tiradentes, celebrado segunda-feira (21). Mesmo sendo um feriado pontual, a medida acabou estendendo o descanso parlamentar para a sessão de terça-feira, o que acabou levantando algumas críticas por parte da imprensa cascavelense. O “recesso informal” não foi bem recebido, já que se esperava que as sessões pudessem ser realizadas na terça-feira (22), como já ocorreram em outras situações semelhantes.

Apesar da ausência de sessões, os vereadores mantiveram a rotina de compromissos.

Só faltou sessão

O próprio presidente da Câmara, Tiago Almeida, viajou já na terça-feira para Curitiba, onde cumpriu agenda com deputados estaduais, vereadores da capital e acompanhou o prefeito Renato Silva em reuniões na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná e do Turismo.