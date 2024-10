Proposta da LOA 2025 para Foz do Iguaçu é de R$ 2,2 bilhões

A Proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 para Foz do Iguaçu apresentada em audiência pública na Fundação Cultural nesta segunda-feira (10) fixa uma despesa no orçamento Fiscal, descontando a previdência municipal, de R$ 1.849.389.640,00 para 2025.

Elaborada pela Diretoria de Gestão Orçamentária da Secretaria da Fazenda, a peça orçamentária é a programação de gastos anual. Também, a previsão de receitas para custear esses gastos, de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

“O aumento da arrecadação de receitas, com destaque do Imposto Sobre Serviços (ISS), em 2024 está prevista em R$ 239 milhões para R$ 260 milhões em 2025. Isso reflete o aquecimento da atividade de serviços e turismo, que é fundamental para a economia da nossa cidade.”, ressaltou Darlei Finkler.

Alinhamento

Para a fixação do valor de cada despesa, foram consideradas as prioridades estabelecidas no PPA, a receita prevista para o exercício de 2025. Além disso, a evolução dos itens globais de custeio, as alterações na estrutura administrativa, em especial a Autarquia Municipal de Saúde, a criação, expansão e aperfeiçoamento das ações governamentais, a amortização e os encargos da dívida fundada.

O total das despesas fixadas no Orçamento é de R$ 2.227 bilhões, desdobrado da seguinte forma: