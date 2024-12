Pedágio: EPR terá “voo solo” no leilão do Oeste e Sudoeste

Cascavel - A região Oeste do Paraná, historicamente prejudicada pela concessão do antigo Anel de Integração, enfrenta novamente o risco de ser penalizada na nova concessão das rodovias estaduais. Segundo apurado, o Lote 6 das Rodovias Integradas do Paraná, o PR Vias recebeu apenas uma proposta apresentada pela empresa EPR, durante o último leilão rodoviário de 2024, que será realizado na próxima quinta-feira (19), na B3, Bolsa de Valores de São Paulo.

O Ministério dos Transportes informou que “o número de propostas recebidas e as empresas interessadas só serão conhecidos na abertura do leilão.” A ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) também não informou o número de empresas interessadas. Mas a reportagem apurou que somente uma empresa se interessou pelo processo.

Na prática, como não há um segundo interessado, o Ministério dos Transportes fará a abertura do envelope para checar documentos como a garantia da proposta e o valor do deságio oferecido pela EPR. Confirmadas as informações, a empresa será anunciada vencedora do leilão.

A antiga concessão das rodovias do Paraná pelo antigo Anel de Integração terminou em 28 de novembro de 2021, após 24 anos de vigência. Desde seu início, em 1997, a região Oeste foi uma das mais afetadas pela falta de obras estruturantes e pela ausência de investimentos em infraestrutura que garantissem a segurança e a eficiência do escoamento de produção agropecuária.

Os altos valores das tarifas de pedágio praticados durante a concessão anterior também foram muito criticados, já que não foram compensados por melhorias significativas nas rodovias. Inclusive, a “maior obra” da antiga concessão, o Trevo Cataratas de Cascavel, só saiu do papel por conta de um acordo de leniência firmado pelo Ministério Público Federal e a concessionária Ecocataratas, que em 2019 admitiu que pagou propina para conseguir mudanças nos contratos.

Nova concessão

O Lote 6 da nova concessão das rodovias do Paraná abrange 662,1 km de extensão e inclui as rodovias do Oeste e Sudoeste do Paraná, com trechos estratégicos como a BR-163, rota crucial para o escoamento de produção agropecuária do Mato Grosso para o Sul, até Marmeleiro, no Sudoeste do Paraná, e a BR-277, que conecta a Ponte da Amizade ao Porto de Paranaguá.

No entanto, apesar da importância logística dos trechos, a falta de concorrência pode comprometer a qualidade dos serviços oferecidos e limitar a possibilidade de descontos significativos nas tarifas de pedágio.

Peso no bolso

O edital publicado pela ANTT no dia 6 de agosto prevê tarifa básica máxima do Lote 6 para disputa de R$ 0,17578/km. A proposta derrotada apresentada pela EPR para o Lote 2, que abrange as regiões de Curitiba, Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro foi de apenas 0,08% de desconto nas tarifas. Dessa maneira, se o desconto for similar ao apresentado no Lote 2, o valor da tarifa de pedágio do Oeste deverá pesar no bolso do contribuinte.