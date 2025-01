Informe da Redação

O Instituto Água e Terra e o Conselho Estadual de Meio Ambiente concederam a Cascavel e Foz do Iguaçu, o Certificado Ambiental para exercício de licenciamentos ambientais. O documento, válido a partir de 2025, torna as cidades aptas a autorizar atividades mais simples, de pouco impacto ambiental. As exceções são para ações voltadas às extração mineral, serviços de infraestrutura com maior densidade e empreendimentos imobiliários.

No próximo domingo (19), mais de 2 mil candidatos deverão realizar a prova do concurso público da Prefeitura de Cascavel para preencher 74 vagas para o cargo de Agente de Apoio. Os profissionais vão atuar na Rede Municipal de Ensino. A prova será realizada na Unioeste , câmpus Cascavel . Os portões serão abertos às 7h30 e o fechamento às 8h15 . O início das provas está marcado para 8h30 e o término às 11h30 .

A edição de quarta-feira (15) do jornal O Paraná trouxe a matéria intitulada de “ Sem likes : Sancionada Lei que restringe uso de celular nas escolas de todo o País ”. Em complemento ao material veiculado, a Secretaria de Educação de Cascavel informou que “a decisão pouco interfere na Rede Municipal de Ensino, uma vez que os alunos já não utilizam os celulares particulares em sala de aula.” Segunda o município de Cascavel , “os estudantes têm acesso aos telefones do TEC Educa para fins pedagógicos e sempre com acompanhamento e supervisão do professor.”

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciou nesta quarta-feira (15) que vai derrubar a instrução normativa que aumentava a fiscalização sobre transferências acima de R$ 5.000 do Pix de pessoas físicas. Barreirinhas disse que “pessoas inescrupulosas distorceram o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, causando pânico, principalmente na população mais […]

O Governo do Paraná não deverá aderir ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), que foi sancionado pelo presidente da República, Lula da Silva no início da semana. O Propag tem como objetivo revisar os termos das dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União, firmadas com base em diversas […]

Isenção ICMS

O governador do Paraná, Ratinho Junior prorrogou a isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) referente a operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde de alta complexidade. A partir do Decreto nº 8.528/2024 , itens usados no dia a dia no atendimento hospitalar, como stents e hemostáticos, seguem isentos do tributo até o dia 31 de julho de 2025.

Ensino EAD

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá assinar nos próximos dias o decreto que vai regulamentar o ensino superior à distância no país. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o decreto que vai regulamentar o ensino à distância, informando qual curso deverá ser 100% presencial ou quais áreas podem ser híbridas.

Operações Pix

O número de transações via Pix registrou queda em relação a dezembro de 2024 nos primeiros dias de janeiro de 2025. Este foi o pior resultado comparativo entre dois meses desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, em novembro de 2020. De acordo com os dados do Banco Central, a quantidade de operações Pix entre 4 e 10 de janeiro somou 1,250 bilhão, uma queda de 10,9% em comparação ao mesmo período de dezembro de 2024.