Informe da Redação

Estamos no rumo errado

Cascavel - Pesquisa Datafolha repercutida ontem (1º) por toda mídia aponta que 61% dos brasileiros consideram que a economia brasileira “está no caminho errado”. 32% dos entrevistados avaliam que o rumo está correto e 6% não souberam responder. Sobre a percepção da situação econômica nos últimos meses, 45% dos entrevistados disseram que ela piorou, 31% consideram que permaneceu como estava, e 22% acreditam que houve melhora.

Essa percepção é majoritária em todas as faixas etárias da pesquisa: entre os mais jovens, com idade entre 16 e 24 anos, 71% têm a percepção que a trajetória econômica está equivocada, e 23% acham que está no caminho correto. Entre os “mais experientes”, com idade entre 35 a 59 anos, 64% acreditam que a economia está no caminho errado, enquanto 33% creem que está no rumo certo. Já na faixa acima de 60 anos, 55% disseram que está em trajetória errada, e 36% que está correta.

“Ricos e pobres”

Ainda de acordo com o Datafolha, no recorte por faixa de renda, 67% dos que ganham acima de cinco salários mínimos acham que o rumo está equivocado e 30% aprovam o caminho da economia. Entre os mais pobres, com renda de até dois salários, 55% têm uma visão negativa sobre a questão e 37% acham que o caminho está correto.

O BC errou?

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que as estatais tenham registrado um déficit recorde. Ele abordou o assunto horas após o Banco Central divulgar um levantamento que apontou déficit de R$ 6,04 bilhões de janeiro a novembro deste ano, envolvendo 13 empresas estatais não dependentes do Tesouro. É o maior valor para o período já apurado na série histórica, iniciada em 2002.