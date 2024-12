Governadores reagem e deputados trabalham para derrubar decreto de Lula

Nogueira argumentou ainda que o decreto desestrutura a segurança pública e “cria um ambiente favorável à criminalidade ”. O PDL pretende anular o decreto, “garantindo a autonomia das forças policiais e preservando sua capacidade de atuação no combate à criminalidade”. O texto vai ser protocolado na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2025, quando os parlamentares retornarem do recesso.

Além disso, proíbe o emprego de armamentos quando um veículo desrespeitar o bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato representar risco de morte ou lesão aos profissionais de segurança pública, ou a terceiros. O deputado pontuou que o decreto é uma “ grave ameaça à segurança pública e favorece a criminalidade ”. “Ao limitar a atuação policial, o governo Lula coloca em risco a vida de milhões de brasileiros, enfraquecendo quem deveria proteger a população e fortalecendo a bandidagem. Essa medida é mais um exemplo de como o atual governo está mais preocupado em combater a polícia do que o crime. Não podemos aceitar isso”, alegou.

O texto também prevê que as ações policiais não deverão discriminar pessoas em razão da cor, raça, etnia, orientação sexual, idioma, religião e opinião política . Em até 90 dias, o Ministério da Justiça vai editar uma portaria para detalhar os procedimentos que deverão ser adotados pelos policiais de todo o país. A pasta também prevê treinamento para os profissionais de segurança pública. O monitoramento do cumprimento das medidas será feito pelo Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, colegiado que será criado para fiscalizar a implementação do decreto.

No “silêncio” da véspera de Natal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no dia 24 um decreto para regulamentar o uso da força durante operações policiais . Assinado pelo presidente Lula , a medida estabeleceu diretrizes para o uso gradativo de armas para evitar a violência policial em todo o país. Conforme o decreto, o uso de arma de fogo deve ser feito como medida de “último recurso”. Dessa forma, armas só poderão ser usadas quando outros recursos de “menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos”.

Tratado nuclear Desde 2018, o Governo brasileiro tenta a ratificação do Tratado para a Proibição das Armas Nucleares, assinado em Nova York em 20 de setembro de 2017, pelo então presidente Michel Temer. A ratificação do acordo pode comprometer definitivamente o Programa Nuclear Brasileiro. Embora o Brasil tenha renunciado constitucionalmente ao desenvolvimento de armas nucleares, […]

O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), também criticou o decreto e afirmou que o governo Lula quer “criminalizar a atividade policial”. “Ninguém foi consultado ou ouvido a respeito. A iniciativa do governo busca tolher as ações policiais, em claro prejuízo à segurança pública brasileira”, disse, completando que também pretende protocolar um PDL para derrubar o decreto do governo federal.

Governadores reagem

“Sabem quem ganhou um presentão de Natal? A bandidagem, no país inteiro! Parabéns aos envolvidos!!! Decreto sem diálogo, publicado na calada da noite, sem amparo legal e numa clara invasão de competência!”, afirmou em sua conta o “X”, o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro. Segundo ele, “para usar arma de fogo, as polícias estaduais terão que pedir licença aos burocratas de plantão em Brasília! Uma vergonha! Que o Congresso Nacional se levante e casse esse decreto absurdo. Nós, do Rio, vamos entrar imediatamente com uma ação no STF!”.

Também pelo “X”, Ronaldo Caiado, disse que o “crime organizado celebra hoje o grande presente de Natal recebido do presidente Lula: um decreto que lhes garante mais liberdade de ação e promove o engessamento das forças policiais”. Para Caiado, o decreto “impõe aos estados que, caso não sigam as diretrizes do governo do PT para a segurança pública, perderão acesso aos fundos de segurança e penitenciário” E completou: “Trata-se de uma chantagem explícita”.

À CNN Brasil o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que as diretrizes estabelecidas pelo governo são inconstitucionais. Para Rocha, o decreto fere artigo 144 da Constituição Federal que define quais são as corporações que integram as forças de segurança no Brasil. “Interferência total. Uma pena que o governo federal, ou melhor, o presidente Lula não saiba seu espaço. Quem faz segurança pública são os estados”, disse.