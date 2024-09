Ex-deputado Roman faz graves denúncias e desafia Paranhos: “Venha para o limpo”

Graves denúncias feita pelo ex-deputado federal Evandro Roman contra o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, em entrevista ao jornal Gazeta do Paraná, está agitando o cenário político local e gerando repercussão nas eleições de 2024. Durante entrevista, Roman afirmou que rompeu a relação política que mantinha com Paranhos em 2019, alegando que não queria estar associado a uma “quadrilha” que estaria operando sob o comando do prefeito. O ex-deputado fez uma série de acusações, sugerindo práticas ilícitas e aumento suspeito do patrimônio do prefeito e de sua família.

Segundo Roman, ele decidiu se candidatar à prefeitura em 2020 para se distanciar do que classificou como “roubalheira e picaretagem”. Durante a entrevista, Roman apresentou dados que indicariam um crescimento significativo no patrimônio de Paranhos. Segundo ele, o patrimônio declarado do prefeito e de sua família aumentou de cerca de R$ 1 milhão em 2020 para R$ 17 milhões, atualmente, crescimento que Roman alega estar comprovado por documentos. O ex-deputado sugeriu que o prefeito só estaria a salvo de possíveis consequências judiciais caso o atual vice-prefeito e candidato a prefeito pelo PL, Renato Silva, vença as eleições de outubro.

Investigações

Roman mencionou que parte das suspeitas envolve o aumento patrimonial da filha do prefeito, que teria passado de um pequeno salão de beleza em 2015 para uma fortuna considerável em poucos anos. Ele também afirmou que há investigações em andamento, inclusive por parte do Ministério Público Federal, envolvendo contratos e a gestão de alimentação na cidade.

As acusações de Roman podem ter um impacto significativo no cenário político de Cascavel, especialmente com a aproximação das eleições municipais. A denúncia de que Paranhos estaria envolvido em um esquema de corrupção é um golpe direto contra a imagem do prefeito, esteio da campanha do PL. “Estou ciente das minhas responsabilidades; ciente do que eu estou mostrando e tenho estes documentos e outras coisas mais e quero que ele [Paranhos] venha para o limpo”.

Durante a entrevista, Evandro Roman afirmou que órgãos oficiais de fiscalização, como TCU (Tribunal de Contas da União) e TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) já têm conhecimento de todas estas situações. “Eles já têm conhecimento de tudo isso; nós já fizemos todos os encaminhamentos que tem, eu pessoalmente”, ratificou.

IPMC e transporte escolar

Evandro Roman também levantou suspeitas sobre a gestão dos recursos do IPMC (Instituto de Previdência Municipal de Cascavel). Sem citar nomes, Roman questionou: “Eu gostaria que falasse porque o antigo diretor do IPMC saiu, qual foi a situação? […] Qual foi a conversa com o antigo diretor do IPMC que fez ele sair? Isso vem tudo para as provas”. Ele também questionou a forma que os recursos do IPMC estão sendo aplicados: “Onde estão aplicados, como é que é?”.

Também afirmou ter “chegado para nós uma movimentação de R$ 100 mil por mês do transporte escolar” que seriam “encaminhados diretamente ao prefeito”. Roman ainda afirmou que está fazendo denúncias que “realmente eu posso mostrar; e falo com a responsabilidade de duas vezes mandato de deputado federal e secretário [de Estado do Esporte e repito: eu quero ser processado; me chame para que eu passa mostrar, judicialmente, tudo isto aqui (sic)”.

Testemunhas

Ao final da tarde de ontem (16), Roman voltou a se manifestar, desta vez nas redes sociais, e informou que quatro empresários se coloraram a disposição para “irem a juízo testemunhar” contra Paranhos. Informou ainda que a ação dele não foi planejada, mas aconteceu.

Terrenos e ônibus elétricos

Evandro Roman afirmou também que está recebendo documentos, além dos que vai buscar judicialmente, sobre uma “movimentação” de terrenos do loteamento Bella Casa & Okada “para uma determinada imobiliária” ligada ao prefeito.

Entre as denúncias que faz, o ex-deputado federal Evandro Roman, afirma ter documento do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), “que mostra claramente que os ônibus comprados não seguiram o que foi previsto no edital; […] estes ônibus adquiridos não cumpriram o edital”. E questiona novamente: “Por que mascararam isso?”.

Prefeito Paranhos se manifesta somente pelas redes sociais

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, se manifestou contra as acusações. Em vídeo transmitido ao vivo nas redes sociais, Paranhos alegou que em decorrência do momento eleitoral está sofrendo “ataques covardes de pessoas conhecidas, que já debateram comigo nas eleições em 2020.” Segundo ele, as mesmas pessoas já teriam “atacado” ele, a família dele e a cidade de Cascavel em outra oportunidade.

Paranhos ainda alegou que “estas pessoas” irão responder na Justiça e que ele irá responder cada um dos “ataques”. “A resposta será mostrar as nossas obras, prestação de contas.”

Sem retorno

Diante das graves denúncias, a reportagem do O Paraná entrou em contato com a Prefeitura de Cascavel, por meio dos canais da Secom (Secretaria Municipal de Comunicação Social), além de contatos diretos com o secretário e o diretor da pasta, para que pudesse se manifestar. Também buscou contato direto com o próprio prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos. No entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.