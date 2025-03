Coluna Esplanada

Gleisi, a candidata

Brasil - O filme vai se repetindo no Palácio. A estreia de Gleisi Hoffmann (PT-PR) é o 1º teste para uma possível candidatura dela a presidente da República em 2026, caso Lula da Silva abdique de concorrer por questões de baixa popularidade ou saúde. A jogada do presidente lembra a catapulta eleitoral de um cargo-vitrine do Palácio, quando ele lançou a “mãe do PAC”, Dilma Rousseff, à sua sucessão. Um piolho de carpete do 3º andar conta à Coluna que Gleisi vai começar a ser testada em pesquisas no fim do ano, e seu nome pode aparecer “involuntariamente”, por sugestão dos institutos. Não por acaso, na sua posse anteontem como ministra das Relações Institucionais, ela distribuiu um leque vermelho com a logo do PT, seu nome e a frase: “O que ela quer da gente é coragem”. A frase lembra muito o mote e jingle da campanha de Dilma à reeleição em 2014. Mas o script está pronto: Lula quer ter uma opção a Fernando Haddad, o ministro da Fazenda alvo de tantas críticas de Gleisi e chamuscado pelo próprio chefe. Neste cenário opcional, Haddad concorre ao Governo de São Paulo com Geraldo Alckmin (PSB) na chapa numa das vagas para o Senado. Outra vantagem para Gleisi é que, com a caneta na mão e a missão de articular a coalizão para Lula ano que vem, ela se torna a beneficiária natural caso o Barba saia da disputa. A conferir.

“Gincana” da viatura

Começou a disputa da PF, conforme revelamos. O “Desafio PF 2025” iniciou na segunda (10) e vai até o dia 9 de setembro. Lançado pela Corregedoria e apoio da direção-geral, visa aumentar a produtividade e os resultados da instituição. Entre os prêmios está uma viatura para a SR campeã. Mas há críticas veladas de delegados e agentes, que consideram a competição uma desculpa para esconder o baixo orçamento.

Vitrine boa

A Comissão de Relações Exteriores do Senado tem mais de 100 propostas para deliberar entre acordos internacionais e Projetos de Lei, mas a prioridade é reunir amanhã os ex-presidentes do Colegiado desde José Sarney. Nos corredores, o que se repete é que o presidente da CRE Nelsinho Trad (PSD-MS) quer usar o cargo como vitrine para articular uma candidatura ao Governo do Mato Grosso do Sul.