Coluna Esplanada

Debandada hermana

Brasil - A fronteira fechada para o Brasil pelas tropas do ditador Nicolás Maduro, logo depois de sua posse para um 3º mandato com resultado muito questionado, estancou o que exporia o tamanho da crise na Venezuela: a debandada em massa de venezuelanos pobres – e até de classe média-baixa – para o Brasil, insatisfeitos com seu Governo e com a economia local.

Levantamento feito pela Coluna com a Operação Acolhida, coordenada pela Casa Civil do Governo de Lula da Silva, mostra que até o fechamento da fronteira, oficialmente 1.214.145 de venezuelanos entraram no Brasil (de forma legal). Desse total, 565.493 venezuelanos já deixaram o Brasil rumo a outros países da América do Sul. De janeiro e novembro de 2024, entraram 185.511 e 76.065 depois deixaram o Brasil. As apostas de autoridades locais é que o número total de venezuelanos é o dobro do declarado, em razão de relatos de que milhares fugiram do país vizinho pela floresta em regiões remotas e entraram ilegalmente no Brasil.

Outra vitrine

O presidente Lula da Silva quer fazer da próxima Cúpula dos BRICS, que deverá ser no Rio de Janeiro, no 1º semestre deste ano, algo tão grandioso e eloquente quanto tentou fazer do G20 ano passado. Todos os presidentes do bloco, com exceção de Vladimir Putin, vão aparecer. E haverá o pacotão de shows organizados pela dona Janja da Silva.

Olha a dengue!!

Ano passado o País registrou estupendos 6.644.336 casos de dengue, com 6.041 mortes e 875 óbitos ainda estão em investigação para saber as causas. O que fez a ministra Nísia Trindade balançar no cargo, acusada de inépcia. Neste ano, o Ministério da Saúde correu para investir R$ 1,5 bilhão em ações de combate às arboviroses (como Dengue, Zika e Chikungunya). O foco será no controle vetorial nas cidades com altos índices.