Após mais de 3 anos, Oeste volta ter pedágio com a nova concessão

Paraná - Depois de pouco mais de três anos sem cobrança de pedágio, a região Oeste do Paraná se prepara para a retomada das praças de cobrança com a assinatura dos novos contratos de concessão dos lotes 3 e 6 do sistema Rodoviário Integrado do Paraná, o PR Vias. O anúncio foi feito ontem (28), em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, do governador Ratinho Júnior e representantes da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Foto: AEN

O Lote 6, vencido pelo Grupo EPR, e que passa pelas rodovias do Oeste, abrange um trecho estratégico de 662 quilômetros, incluindo rodovias federais e estaduais como as BRs 163, 277 e as PRs 158, 180, 182, 280 e 483, conectando a fronteira com o Paraguai e a Argentina ao Porto de Paranaguá. O contrato prevê um investimento de R$ 20,2 bilhões e a implantação de nove praças de pedágio em municípios da região, no caso, cindo já são existentes como Cascavel, Céu Azul, São Miguel do Iguaçu, as novas serão em Ampére e Pato Branco.

Além das tarifas, os motoristas também verão a realização de obras robustas: serão 462 quilômetros de duplicações, contornos em cidades como Marmeleiro e Lindoeste, faixas adicionais, marginais, viadutos e outras melhorias voltadas à segurança e à fluidez do trânsito. Com isso, o Oeste volta a figurar como um dos eixos logísticos mais estratégicos do estado, em um movimento que promete fortalecer o agronegócio, o transporte de cargas e a integração com os mercados internacionais.

Cobrança

A cobrança de pedágio na região Oeste, assim como nos demais trechos, deve começar dentro dos próximos meses, após a formalização das transferências dos ativos e a certificação de que as condições de operação mínima foram atendidas.

Segundo o Ministério dos Transportes, a cobrança só poderá ser iniciada após a conclusão de obras iniciais de recuperação das rodovias e a autorização formal da ANTT, que também fiscalizará permanentemente a execução dos serviços. Antes disso, as concessionárias precisarão obter um termo de vistoria, divulgar amplamente os valores das tarifas e iniciar a operação plena.

O governador Ratinho Júnior destacou que o novo modelo de concessão foi desenhado para ser mais transparente e benéfico à população, rompendo com a imagem negativa deixada pelas antigas concessões. “O Paraná tinha trauma de concessão, porque não foram sadias, mas hoje estamos entregando algo justo, com muito mais obra e preço competitivo”, afirmou.

A expectativa é de que a nova concessão reduza em até 40% o número de acidentes nas rodovias e gere cerca de 183 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando o desenvolvimento regional. O Lote 3, que será operado pela empresa Motiva (antiga CCR S.A.), contempla trechos do Norte e Centro-Sul do estado, também voltados à conexão com o Porto de Paranaguá, totalizando mais R$ 16 bilhões em investimentos.