Viu essa? Mulher é presa ao tentar subornar policiais na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três pessoas que transportavam eletrônicos importados ilegalmente para o Brasil na noite de ontem, segunda-feira (4), em Foz do Iguaçu. A mulher tentou subornar os policiais, mas foi presa em flagrante pelo crime de corrupção ativa.

Às 21h30, no quilômetro 722 da BR-277, no sentido para a capital, uma equipe da PRF visualizou um veículo parado às margens da rodovia, com as luzes apagadas, com ocupantes no interior. Ao visualizar a aproximação da viatura, a motorista do automóvel deu partida e fez um retorno na rodovia. Os policiais deram ordem de parada à mulher, que parou o veículo alguns metros à frente.

Durante a abordagem, a mulher desceu do veículo e abriu o porta-malas, informando aos policiais que estaria retornando do litoral. Questionada sobre o conteúdo das malas, a mulher afirmou estar transportando diversos aparelhos celulares e tablets da marca Apple. Logo depois, a mulher perguntou a um dos policiais se ele negociaria a liberação do grupo em troca de alguns celulares. O policial deu voz de prisão à mulher pelo crime de corrupção ativa.