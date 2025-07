Cerca de 2 toneladas de maconha são apreendidas pela PRF em barracão de Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Cascavel realizou, na manhã desta sexta-feira (18), uma grande apreensão de maconha durante uma fiscalização de rotina na rodovia BR-467. A ação teve início quando os agentes tentaram abordar um veículo Fiat Strada, cujo motorista fugiu da ordem policial.

Bairro Canadá

Durante as buscas, os policiais identificaram que o condutor havia parado em um barracão no Bairro Canadá. No local, os agentes conseguiram realizar a abordagem e constataram que se tratava de um ponto de armazenamento de entorpecentes vindos da fronteira.

Dentro do veículo e no interior do barracão, foram localizados diversos tabletes de maconha, escondidos em caixotes. A droga estava disfarçada como parte de cargas de móveis desmontados, o que indica que seria transportada para outras localidades como se fossem itens de mudança, possivelmente por meio de transportadoras.