Paraná: colisões frontais e atropelamentos respondem por maioria das mortes nas BRs

Paraná - Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quinta-feira (17) um balanço de ocorrências de trânsito nas rodovias federais no Paraná no primeiro semestre de 2025, apresentando dados de sinistros de trânsito, fiscalização e educação para o trânsito. Os registros da PRF apontam que 302 pessoas perderam a vida em sinistros de trânsito, número 8,2% maior do que o primeiro semestre de 2024, quando 279 pessoas morreram. A alta nas mortes é puxada, principalmente, por dois tipos de acidentes: as colisões laterais no mesmo sentido e as colisões traseiras, com aumentos de 120% e 47,6%, respectivamente.

Por trás de cada um desses números que retratam a violência no trânsito brasileiro estão a dor e o sofrimento de famílias inteiras, destruídas pela perda repentina de pessoas queridas, ou atingidas por lesões e sequelas graves, muitas vezes com repercussão para o resto da vida”, observa Fernando César Oliveira, superintendente da PRF no Paraná. “As causas das ocorrências graves ou fatais geralmente são múltiplas, envolvem mais de um fator ao mesmo tempo. Em sua maioria, têm a ver com o comportamento inadequado, seja de motoristas, motociclistas ou pedestres, por exemplo. Geralmente são ocorrências perfeitamente evitáveis. Reduzir os índices de violência no trânsito é algo que não depende apenas do trabalho da polícia. Depende do conjunto do poder público, e de uma participação maior da sociedade civil.

A colisão frontal segue como o tipo de sinistro com mais mortes. Apesar de representar apenas 6,5% do total de sinistros, foi responsável por 107 mortes, cerca de 35,4% do total. Esse tipo de colisão ocorre, principalmente, devido a ultrapassagens proibidas ou malsucedidas, e ao excesso de velocidade. Em 2024, quando já eram uma preocupação, as colisões frontais foram responsáveis por 94 mortes, 33,6% do total. Desta forma, o aumento dos números de óbitos revela um aumento na gravidade deste tipo de sinistro, que passou a causar mais mortes.

Assim como acontece nas colisões frontais, os sinistros de atropelamentos de pedestres geram óbitos em desproporção com a quantidade de sinistros. Correspondendo a apenas 4% dos sinistros, com 146 registros, os atropelamentos respondem por 16,2% dos óbitos (49 pedestres mortos). Do total de atropelamentos, cerca de um terço resultou em morte, o que demonstra a fragilidade dos pedestres no trânsito.

Os atropelamentos guardam uma relação direta com a falta de luminosidade natural. Oito em cada dez mortes de pedestres (40 de 49) ocorreram à noite ou de madrugada e em horários propícios ao ofuscamento da visão, como o amanhecer e o anoitecer.

Para aumentar a segurança durante os períodos de baixa visibilidade, a Polícia Rodoviária Federal reforça a importância de atitudes simples que fazem a diferença. Entre elas, reduzir a velocidade e manter itens essenciais do veículo em boas condições, como faróis e para-brisa. Aos pedestres, a recomendação é usar roupas claras, lanternas ou coletes refletivos e caminhar sempre no sentido contrário ao dos veículos.

Segurança

A PRF mantém seu compromisso com a segurança no trânsito atuando em duas frentes principais: a fiscalização de comportamentos que colocam vidas em risco e a promoção de ações educativas que incentivam escolhas mais seguras nas rodovias.