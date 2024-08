VEJA AS IMAGENS: PRF apreende cigarros contrabandeados e dispositivos eletrônicos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (28), em duas ocorrências na região de fronteira, cigarros convencionais e eletrônicos, dentre outros equipamentos eletrônicos, todos contrabandeados do Paraguai.

Em Guaíra, em abordagem na BR 163, apreendeu uma carreta carregada com 450 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O seu condutor, que também é o proprietário, entregou a carreta em Naviraí/MS para que a carregassem com o ilícito, restando à ele entregar em Maringá/PR.

O condutor, morador de Palotina, foi preso e responderá pelo crime de Contrabando.

Logo depois, outra equipe PRF em fiscalização na BR 487, conhecida como Estrada Boiadeira, em Alto Paraíso/PR, abordou uma van carregada de erva mate.

Em verificação à carga, os policiais encontraram diversos volumes contendo eletrônicos contrabandeados diversos, dentre eles 2.415 aparelhos celulares, 90 Ipads e um Macbook, e 470 cigarros eletrônicos saborizados, conhecidos como “vapers”.

O condutor, de Campo Graden/MS, informou aos policiais que pegou a mercadoria em Sete Quedas, na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, e entregaria na cidade de São Paulo/SP. Ele foi preso e responderá pelo crime de Contrabando.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal