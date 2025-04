Três caminhões com calçados avaliados em R$ 1 milhão são apreendidos em Foz do Iguaçu

Em uma operação de rotina, servidores observaram uma movimentação suspeita em um galpão pertencente a uma empresa de transportes, localizado no bairro Três Bandeiras, em Foz do Iguaçu (PR).

Homem é baleado no tórax no bairro Brasmadeira em Cascavel

Apreensão de Carga de Calçados

Além do material encontrado no veículo, os servidores localizaram, no interior do galpão, diversas caixas contendo calçados falsificados. As mercadorias foram acondicionadas em três caminhões da Receita Federal e levadas para a sede da Alfândega, para posterior lavratura do termo de apreensão.

Não houve prisões, mas representações fiscais para fins penais serão realizadas diante do Ministério Público Federal.

Fonte: Receita Federal