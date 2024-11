Sem travessuras: em duas apreensões PRF intercepta 318 quilos de maconha no Oeste do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 318 quilos de maconha na madrugada desta sexta-feira (1), em duas ocorrências no município de Santa Terezinha de Itaipu. A droga seria levada para o interior do Paraná e para a capital mineira. Três pessoas foram presas em flagrante.

Por volta das 0h50 de hoje, no quilômetro 714 da BR-277, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Volkswagen Gol. O homem tentou fugir da abordagem policial e acelerou em alta velocidade no sentido interior-capital. A equipe da PRF realizou o acompanhamento do veículo por cerca de 20 quilômetros, quando o homem parou o carro e ele e a passageira tentaram fugir a pé pelo matagal.

Eles foram alcançados pelos policiais e informaram que estavam levando drogas no interior do carro. Dentro do carro, a equipe da PRF encontrou 168 quilos da droga. O motorista, um homem de 41 anos, disse que havia sido contratado pela passageira para virem até Foz do Iguaçu (PR) para realizar o transporte de eletrônicos descaminhados e que somente ao chegar aqui foi informado que teria que levar drogas.

A mulher de 34 anos, por sua vez, confirmou a história do homem e afirmou que havia recebido um valor em dinheiro para levar a droga até Belo Horizonte (MG). Os dois foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu.