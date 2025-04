Segundo DH, autor de homicídio no Santa Felicidade possui extensa ficha criminal

Cascavel - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, divulgou nesta terça-feira (15) informações sobre a investigação da morte de Anderson da Silva Rocha, de 50 anos. O crime ocorreu ontem, pouco antes do meio-dia, na Rua Clodoaldo Ursulano, no Bairro Santa Felicidade. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a vítima é golpeada (clique aqui para ver o vídeo).

De acordo com a DH, vítima e autor do crime moravam juntos em uma pensão, e teriam se desentendido por um suposto furto de uma corrente de ouro. O criminoso já foi identificado, e possui uma extensa ficha criminal.

Veja abaixo a nota da DH na íntegra:

Na data de ontem, por volta das 12h00min, esta Delegacia de Homicídios foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Clodoaldo Ursulano, situada no bairro Santa Felicidade, em Cascavel/PR, onde um homem foi brutalmente agredido com diversos golpes de arma branca. A vítima foi identificada como Anderson da Silva Rocha, de 50 anos de idade.

No local, a equipe policial obteve informações que apontavam a autoria delitiva a um indivíduo que residia com a vítima em uma pensão. Segundo relatos colhidos, o desentendimento entre ambos teve início no dia anterior, quando a vítima passou a imputar ao suspeito a subtração de uma corrente de ouro de sua propriedade. No dia seguinte, após nova discussão, o autor, tomado por violento impulso, munido de uma faca, passou a perseguir a vítima, desferindo-lhe múltiplos golpes, cessando apenas quando esta tombou nas proximidades de um estabelecimento comercial. Em seguida, o autor empreendeu fuga.

O investigado, de 36 anos de idade, já foi formalmente identificado pela equipe da DH e possui extensa ficha criminal. Encontra-se, até o momento, foragido. Informações sobre seu paradeiro podem ser comunicadas de forma anônima pelos telefones 190, 181 ou 197.