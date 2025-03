Primeira noite da Operação Lei Seca resulta em 18 veículos apreendidos em Cascavel

Na noite desta sexta-feira (28), a autarquia de trânsito municipal (Transitar), a Guarda Municipal e a Polícia Militar realizaram a Operação Lei Seca de Carnaval em Cascavel.

As abordagens e fiscalizações foram realizadas na Rua Paraná no cruzamento com a Pio XII; na Recife com a Souza Naves e ainda na Rio Grande do Sul com a rua Manuel Ribas.

Diversos veículos e condutores que passaram pelos pontos de bloqueio foram devidamente abordados e fiscalizados e aqueles que apresentaram irregularidades sofreram as punições previstas no Código de Trânsito Brasileiro Lei 9503/1997, conforme logística apresentada.

Ao todo, foram realizados 69 autos de infrações, nove veículos removidos ao pátio do Detran e nove motocicletas removidas ao pátio da Transitar.

A operação segue ao longo do Carnaval, em prol da segurança de todos os cascavelenses.

Balanço do primeiro dia (28/02)

11 -162 I – Sem possuir CNH, PPD ou ACC.

01 -162 VII – Sem possuir cursos obrigatórios

04 – 164 C/C 162 I – Permitir pessoa inabilitada

06 – 165 – Embriaguez – ADM

04 – 165 – Embriaguez – CRIME

07 – 165 A – Recusa

02 – 167 – Deixar de usar cinto de segurança

03 -168 – Criança sem dispositivo de segurança