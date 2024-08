Policiais Militares do 6° Batalhão concluem Curso de Patrulhamento Tático Motorizado

TRÂNSITO

Motorista é preso por embriaguez após se envolver em grave acidente na BR-277

Ontem (25) por volta das 19h30, ocorreu um acidente de trânsito na BR-277, no km 535, trevo do município de Ibema (PR). Uma Saveiro, conduzida por um homem de 32 anos, com mais três passageiros, colidiu com um veículo Renalt Duster, ocupada por três pessoas. Segundo a PRF, foram realizados os atendimentos no local e […]