Polícia Civil resgata idoso de 87 anos que foi sequestrado em Londrina

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou ontem (14) um idoso de 87 anos que foi vítima de extorsão mediante sequestro em Londrina, na região Norte do Estado. O homem estava em cárcere privado desde o dia 11 de maio e foi encontrado em um cativeiro. Os sequestradores estão sendo procurados.

As diligências foram iniciadas após a equipe do Grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) reunir informações com os policiais civis da Delegacia de Londrina. Os suspeitos estariam exigindo a quantia de R$ 1 milhão para liberar a vítima.

Segundo o delegado Thiago Teixeira, durante a negociação os criminosos ameaçaram os familiares do idoso e informaram que se o valor não fosse pago o homem sofreria agressões e seria morto.

“Verificamos que a vítima foi atraída até uma residência para negociar a venda de uma mesa e, chegando no ponto de encontro, foi informado que o comprador estaria em outro local. Durante o trajeto para o novo endereço, o idoso foi informado do sequestro e permaneceu por quatro dias no cativeiro”, disse.

As investigações apontam que a motivação do crime está ligada a uma dívida que um dos sequestradores teria contraído com um agiota, que o estava ameaçando de morte caso não quitasse.

Fonte: PCPR