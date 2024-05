Polícia Civil prende suspeito por tentativa de homicídio em Francisco Beltrão

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 41 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 6 de abril, no bairro São Miguel, em Francisco Beltrão, na região Sudoeste do Estado. A captura aconteceu na manhã desta quinta-feira (2), no mesmo município.

CRIME- Na ocasião do fato, o homem, de 61, estava em um bar da cidade quando passou a discutir com o suspeito. A motivação está ligada ao fato da vítima ter ofendido verbalmente outro cliente do estabelecimento.

Na sequência, o autor desferiu golpes com um canivete na região do abdômen da vítima e fugiu do local. O homem foi socorrido e resistiu aos ferimentos.

De acordo com o delegado da PCPR Júlio Suñé Ferreira, alguns dias após o fato, o suspeito teria retornado ao mesmo local na posse do canivete utilizado no crime, e se gabado com terceiros pelo ocorrido, admitindo que sua intenção era matar a vítima.

“Após tomar ciência do ocorrido, instauramos um inquérito policial visando a sua completa apuração. Nesse sentido, foram realizadas diversas diligências para a correta identificação do suspeito e, com representação ao Poder Judiciário pelas medidas cautelares cabíveis, os policiais civis lograram êxito na prisão do autor”, explica Ferreira.

O homem já possui passagens policiais pelos crimes de embriaguez ao volante, receptação, posse irregular de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, lesão corporal, bem como dano, injúria e ameaça decorrente de violência doméstica.

Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS- A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra tentativas de homicídio. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

Fonte: PCPR