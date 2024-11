PM apreende armas e munições furtadas do Exército em Espigão Alto do Iguaçu

Em uma ação conjunta, a Polícia Militar apreendeu um arsenal de armas e munições em uma residência localizada no município de Espigão Alto do Iguaçu. As armas e munições haviam sido furtadas do Exército Brasileiro em Cascavel no dia 17 de novembro.

De acordo com informações da Polícia Militar, após receber denúncias sobre o paradeiro das armas, a equipe realizou um levantamento junto ao Exército Brasileiro e identificou a residência onde o material estava escondido. Durante a abordagem, os policiais encontraram quatro pistolas Beretta calibre 9mm, além de diversas caixas de munições de calibres 9mm e 12.

O proprietário da residência, confessou aos policiais que um amigo, havia deixado as armas e munições em sua casa no dia 17 de novembro. O homem indicou o local onde o material estava escondido, e os policiais encontraram as armas e munições exatamente como havia sido descrito.

Após novas informações do Exército Brasileiro, a equipe policial realizou buscas nas margens da rodovia PR-484, nas proximidades de Três Barras do Paraná, e localizou mais uma pistola Beretta calibre 9mm e uma caixa de munições.