PF e BPFron apreendem 93 kg de maconha na BR-277

NA FRONTEIRA Apreensão de 11 toneladas de maconha da Polícia Civil é a maior do ano das forças estaduais

O carregamento de 11 toneladas de maconha interceptado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) sábado (12), em Foz do Iguaçu, no Oeste, foi a maior apreensão de drogas feita pelas forças de segurança estaduais no Paraná em 2024. O entorpecente foi encontrado pelos policiais em uma chácara nas proximidades do Lago de Itaipu. O carregamento de 11 toneladas […]