Operação Báratro: Polícia Civil prende dois condenados por crimes graves em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta segunda-feira (17), a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Cascavel, deflagrou a “Operação Báratro“, com o objetivo de capturar criminosos com condenações a altas penas privativas de liberdade.

A ação policial cumpriu mandados de prisão nos bairros Parque São Paulo e Brasmadeira, resultando na prisão de dois homens: Um dos presos foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O outro foi condenado a 17 anos de prisão pelo crime de furto.