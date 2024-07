No Paraná, PRF faz a maior apreensão de cigarros eletrônicos de 2024

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de 129 mil cigarros eletrônicos, em Vitorino (PR), na noite de ontem (23), dia do Policial Rodoviário Federal. Os produtos, que possuem venda ilegal no Brasil desde 2009, eram transportados em um caminhão.

Ao ser abordado, o caminhoneiro de 30 anos, informou aos policiais que o caminhão estava vazio. Mas após verificação, a equipe constatou a carga com cigarros eletrônicos de diversos tipos. O condutor foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Guarapuava (PR), juntamente com o veículo e a mercadoria apreendida, para o registro do crime de contrabando.

Posteriormente o condutor informou que pegou os cigarros em Céu Azul (PR) e levaria até Pato Branco (PR).

O Paraná é o estado que mais apreende este tipo de contrabando no país e também foi responsável pela segunda maior apreensão de cigarro eletrônico do ano, com 100 mil unidades apreendidas em Santa Terezinha de Itaipu (PR), em maio.

Fonte: PRF