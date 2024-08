Mandado de busca e apreensão é cumprido no Bairro Santa Felicidade

Na manhã desta terça-feira (6), as equipes do GDE (Grupo de Diligências Especiais) e do NOC (Núcleo De Operações Com Cães) do Denarc, deram cumprimento a um Mandado de busca e apreensão expedido pela 04ª Vara Criminal no bairro Santa Felicidade.



Em buscas na residência foi localizado na sala uma porção de maconha, uma pedra de crack pesando 0,17 grama, e no interior do guarda roupas dentro de uma meia foi localizada uma porção maior de crack pesando 7,19 gramas, quantia que renderia cerca de 50 a 60 porções menores para venda.



Questionados sobre a droga apreendida, ambos relataram que era para consumo, porém através das investigações realizadas pela equipe anteriormente que ensejaram o mandado de busca, já havia elementos que o local se tratava de um ponto de tráfico de drogas.



Foi apreendido também a quantia de R$ 942,00 em espécie, em notas trocadas, e 04 munições intactas.



Diante dos fatos, o casal foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de munição, sendo encaminhados a cadeia pública do DEPEN, onde permanecem a disposição do Poder Judiciário.

Fonte: 15° SDP