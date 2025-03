Jovem de 26 anos é morto a tiros no centro de Cascavel

OESTE

Operação conjunta prende traficante transportando 210 kg de maconha em Assis Chateaubriand

A Policia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Militar e do Batalhão de Fronteira, apreendeu 210kg de maconha tranportados em um Astra, em Assis Chateaubriand. Após tentar fugir por 2 quilômetros de uma equipe do Núcleo de Operações Especiais de Fronteira, o condutor acabou desistindo e se entregou. O veículo estava carregado com fardos […]