Homem morre e outro fica ferido após serem atingidos por tiros em Cascavel, na manhã de hoje (9)

CASCAVEL

3º homicídio em 2025: homem é assassinado no Cascavel Velho

Cascavel - Um homem foi morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (7) no Bairro Cascavel Velho, na região sul de Cascavel. O fato aconteceu na Rua Angelo Sbardela, esquina com Rua Veneza. Assista abaixo o vídeo no local do crime: Segundo informações, a vítima estava caminhando pela via, quando foi surpreendida por […]