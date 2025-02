Homem é preso em São Miguel do Iguaçu, acusado de quebrar a perna de uma criança de apenas 4 anos

Região Norte Homem é morto a facadas em distribuidora de bebidas

Na madrugada deste sábado (1), um homem de 42 anos foi assassinado com um golpe de faca no peito em uma distribuidora de bebidas localizada na Rua Ipanema, no bairro Periolo, em Cascavel. Este é o oitavo homicídio registrado na cidade neste ano. De acordo com informações, a vítima estava consumindo bebidas no local quando […]