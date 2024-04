Homem é atropelado e baleado em tentativa de homicídio em Foz

APREENSÃO

No Oeste, PRF recupera veículo roubado e apreende mais de 300 kg de maconha na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 302 quilos de maconha na madrugada desta terça-feira (9) em Santa Terezinha de Itaipu (PR). A droga estava dentro de um veículo com registro de roubo na capital paranaense em janeiro deste ano. Com esta apreensão, as equipes da PRF na região do Extremo Oeste do Paraná já somam […]