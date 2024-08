Fronteira: Carga milionária de Red Bull e Campari apreendida em Realeza

CASCAVEL

Golpe de R$ 1 milhão: Polícia apreende veículo em posse de falso perito da PF

A Polícia Civil do Estado do Paraná, através do 1º Distrito Policial da Cidade de Cascavel, cumpriu, na manhã de hoje, um mandado de busca e apreensão com arresto de veículo, no centro da cidade. Trata-se de um desdobramento de investigação de um crime de Estelionato cometido no início deste ano na cidade de Cascavel, […]