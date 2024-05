Forças de segurança apreendem mais de 400 kg de maconha na fronteira

Na noite de ontem (30), por volta das 22h00, durante fiscalização de rotina na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai, servidores da Receita Federal da Polícia Federal e da Força Nacional deram ordem de parada a um veículo de placa paraguaia.

No momento da abordagem pelo menos outros dois veículos batedores de placas do Paraguai, ocuparam as baias de fiscalização sem ser autorizados, tentando dar fuga ao carro que estava carregado com maconha no bagageiro. O condutor empreendeu fuga e foi detido por servidores da Receita Federal e da Polícia Federal.

O total apreendido foi de 401,5kg, distribuídos em aproximadamente 594 tabletes. O motorista de nacionalidade paraguaia foi preso, e as drogas foram encaminhadas à Polícia Federal para os procedimentos legais cabíveis.

O veículo utilizado no transporte ilícito foi apreendido e levado para o pátio da Receita Federal, onde permanecerá sob custódia até decisão judicial.

A equipe de análise de risco da Receita Federal levantou indícios de que o mesmo grupo foi responsável por dois carregamentos de maconha apreendidos nos dias 28/05 e 15/04. As três apreensões em conjunto totalizam cerca de 700 kg de drogas sendo trazidas do Paraguai para o Brasil.

Fonte: RF