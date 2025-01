Confronto com seis mortos: "policiais neutralizaram quadrilha perigosa", afirma secretário

Paraná - Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) desarticulou, nesta sexta-feira (17), uma quadrilha especializada em crimes violentos contra o patrimônio, como roubos a bancos e carros-forte. A ação ocorreu em uma chácara na região de Ponta Grossa, onde o grupo se preparava para executar um roubo de grande impacto, do tipo tomada de cidades ou contra carro-forte.

As inteligências da PCPR e da PMPR identificaram, em dezembro do ano passado, que um grupo criminoso estava organizando um violento roubo de grandes proporções no Estado. Após a descoberta, as instituições iniciaram um trabalho integrado para monitorar e localizar os suspeitos.

Com o avanço das investigações, foi identificado o esconderijo do grupo, que estava armado com uma metralhadora .50, fuzis e diversos explosivos. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, as equipes do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE), da PCPR, e do Comandos e Operações Especiais (COE), da PMPR, foram recebidas a tiros.

O confronto, que durou cerca de oito minutos, resultou na morte de seis criminosos. Nenhum policial foi ferido.

Itens apreendidos na operação:

• 7 fuzis de calibres 5.56 e 7.62;

• 1 metralhadora .50;

• 1 pistola .45;

• Diversas munições;

• 36 carregadores de fuzil;

• Coletes e placas balísticas;

• Explosivos;

• Placas veiculares;

• Um veículo blindado e clonado.

INTEGRAÇÃO CONTRA O CRIME

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, a integração entre as forças de segurança foi essencial para o sucesso da ação. O trabalho reafirma o compromisso das forças policiais do Paraná em combater o crime organizado e garantir a segurança da população.

“Esse é um exemplo claro de como o trabalho conjunto das nossas forças pode impedir crimes de grande impacto e proteger a população paranaense. As polícias do Paraná estão comprometidas em combater o crime organizado com inteligência e eficiência”, afirmou.

O secretário também ressaltou o risco envolvido no confronto e o preparo técnico das equipes para lidar com a situação.