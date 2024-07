Caso Yasmin: Operação mira responsáveis de empresas envolvidas

Na data de hoje, a Polícia Civil do Paraná, através do Primeiro Distrito Policial de Cascavel, com apoio do TIGRE-PCPR, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou a “Operação Jasmim”.

Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão. Uma pessoa foi presa em Caçapava/SP, uma em São Gabriel/RS e outra em Porto Alegre/RS, todos identificados como responsáveis legal e proprietários das empresas envolvidas.

A investigação iniciou com a informação de que Yasmin, menina de 11 anos, que possui neuroblastoma, conseguiu, através da justiça, que o Estado do Paraná fornecesse as medicações que ela precisa. Então foi pago 2,4 milhões de reais as empresas investigadas, porém, os remédios nunca chegaram à vítima.