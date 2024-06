Apoio aéreo resulta em grande apreensão de drogas em Cascavel

Uma ação conjunta da Polícia Militar (PM) e do Helicóptero Falcão 13 culminou na apreensão de grande quantidade de drogas, cigarros contrabandeados e na prisão de quatro pessoas na manhã desta quinta-feira (20), em Cascavel. Assista o vídeo abaixo:

A operação, que teve início após informações sobre o transporte de entorpecentes na região, resultou no desmantelamento de uma refinaria de drogas que operava no centro da cidade.

De acordo com a PM, as equipes receberam a informação de que um dos veículos envolvidos no tráfico estaria chegando a Cascavel. Com o apoio do Helicóptero, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o carro, que foi seguido até uma residência no centro da cidade.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com quatro pessoas e apreenderam um carro carregado com maconha, cigarros do Paraguai e materiais utilizados para o refino da droga.

Segundo as investigações, a droga era trazida da fronteira para Cascavel e o imóvel era utilizado como refinaria para a posterior distribuição em quantidades menores para outras cidades.

Os quatro suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia de Cascavel, onde serão interrogados e responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e contrabando. A droga apreendida foi levada para a delegacia e posteriormente será incinerada.

Via: SOT