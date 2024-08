Registro de candidaturas

Os partidos, coligações e federações finalizaram, ontem (15), o registro dos candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para as eleições municipais deste ano. Entre as candidaturas de prefeitos, a última registrada em Cascavel foi de Edgar Bueno e Suely Frare. Ainda na noite de quarta-feira (14), foi registrada a chapa de Renato Silva e Henrique Mecabô.

Declaração de bens

O vice-prefeito de Cascavel e atual pré-candidato a prefeito Renato Silva, declarou à Justiça Eleitoral um total de R$ 37.941.620,92 em bens. Entre os bens estão empresas, veículos, terrenos e valores em conta. O pré-candidato a vice-prefeito Henrique Mecabô, declarou um total de R$ 381.673,30 em bens, sendo veículo, ações e dinheiro em conta.

Aumento no patrimônio

Renato Silva quase dobrou o patrimônio em relação ás eleições de 2020, quando se elegeu como vice-prefeito de Leonaldo Paranhos. Naquela oportunidade, ele declarou à Justiça Eleitoral R$ 17.432.053,70 em bens.

Edgar e Suely

Já o ex-prefeito de Cascavel e candidato a prefeito Edgar Bueno, declarou à Justiça Eleitoral bens no valor de 2.972.848,82, sendo quotas em empresas, dinheiro em espécie, imóveis e veículo. A candidata à vice-prefeita Suely Frare declarou R$ 851.577,48 em bens, sendo quotas em empresas, veículos, e valor em conta.

Candidaturas

Em todo o Brasil foram registrados mais de 400 mil candidatos, sendo 13.997 a prefeito, 379.320 a vereador e os demais a vice-prefeito (cerca de 6.680). Pelo calendário eleitoral, o prazo para a solicitação de registro pela internet se encerrou às 8h de ontem (15). No entanto, os partidos, federações ou o próprio candidato, puderam apresentar o registro presencialmente, no cartório eleitoral, até as 19h.

Ponto de honra

O Ministério Público do Paraná de Foz do Iguaçu promoveu a Operação Ponto de Honra, voltada a averiguar a possível prática dos crimes de organização criminosa, peculato, desvio, prevaricação e falsidade ideológica por agentes públicos. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três de afastamento da função pública. A investigação aponta que polícias militares realizavam o desvio de apreensões e mercadorias oriundas do Paraguai.

PDV Copel

A Copel fez um comunicado ao mercado informando o desligamento de 1.078 funcionários da companhia. Ao todo, serão 1.437 trabalhadores que vão deixar a Copel de forma voluntária: 80 deixaram a empresa no mês de junho, 1.078 se desligaram nessa semana e outros 179 empregados deixarão as atividades entre dezembro de 2024 e início de 2025.

PDV Copel II

Este programa de demissão voluntária estava previsto no Acordo Coletivo de Trabalho do biênio 2022, 2024. O custo estimado é de pouco mais de R$ 600 milhões, já contabilizando as indenizações, o pagamento de FGTS e de alguns benefícios, como auxílio alimentação e plano de saúde.

PEC da Anistia

O Senado Federal aprovou ontem (15), a Proposta de Emenda à Constituição n° 9/2023, que vista perdoar multas eleitorais milionárias aplicadas a partidos políticos que descumpriram cotas raciais em eleições passadas. O texto ficou conhecido como “PEC da anistia” e será promulgado.

Desoneração da folha

Foi adiada para a próxima terça-feira (20) a deliberação do projeto de lei que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acatou o pedido de seguir com a discussão da matéria na próxima sessão deliberativa. Nesta quinta-feira (15), o senador Jaques Wagner apresentou ao Plenário seu substitutivo ao PL 1.847/2024, do senador licenciado Efraim Filho.