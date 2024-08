Registro candidaturas

O PMB, Agir, MDB, Novo e PSD já registraram seus pré-candidatos a vereadores para o pleito de outubro de 2024 no sistema da Justiça Eleitoral. Os nomes dos postulantes já estão disponíveis no DivulgaCand. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para realizar o registro de suas chapas.

Sessões adiadas

A Câmara de Cascavel decretou luto oficial de sete dias em decorrência da aeronave ATR-72, da Voepass Linhas Aéreas, que sexta-feira (9) fazia a rota Cascavel – Guarulhos, e caiu em Vinhedo, vitimando 62. Por conta do luto, as sessões ordinárias programadas para serem realizadas nesta semana, foram adiadas para a próxima semana.

Ferroeste

O G7, grupo que representa os principais segmentos econômicos do Paraná, vai procurar o Governo do Estado nos próximos dias para tentar pressionar o Palácio do Iguaçu a retirar o regime de urgência do projeto de lei que prevê a privatização da Ferroeste. A informação é do Blog Politicamente.

Caravana de crédito

A Caravana de Crédito da Fomento Paraná iniciará uma nova temporada a partir de 13 de agosto. O objetivo é percorrer 25 municípios que apresentam potencial como atrativos turísticos como belezas naturais e roteiros religiosos, gastronômicos, festas tradicionais e que estejam no Mapa do Turismo do Ministério do Turismo. Os municípios do Oeste que irão receber a caravana são: Tupãssi, Serranópolis do Iguaçu, Matelândia, Toledo, Três Barras do Paraná, Guaraniaçu e Laranjeiras do Sul.

Reforma tributária

Deputados fazem nesta semana um esforço concentrado para analisar o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária (PLP 108/24), com foco no funcionamento do comitê gestor do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai substituir os atuais ICMS e ISS. Por conta das eleições municipais de outubro, a Câmara fará duas semanas de esforço concentrado em agosto (12,13 e 14 e 26,27 e 28) e uma em setembro (9, 10 e 11).

Texto mantido

O senador Marcelo Castro (MDB), relator do projeto para perdoar multas eleitorais milionárias aplicadas a partidos políticos, manterá o texto aprovado pela Câmara em julho. Castro passou os últimos dias debruçado sobre o projeto e decidiu não fazer mudanças antes da votação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado.

Fim da desoneração

O projeto de lei que cria um regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia é uma das três propostas da pauta da sessão deliberativa do Plenário do Senado Federal da quarta-feira (14). A sessão está marcada para as 14h e tem outros dois itens na pauta. O PL 1.847/2024 chegou a entrar na pauta da semana passada, mas a análise acabou sendo adiada.

“Piada pronta!”

Em sua conta no “X”, o presidente da FPA (Frente Parlamentar Agropecuária) e deputado federal, Pedro Lupion (PP-PR), ironizou decisão do governo federal em chamar o MST para discussão sobre os conflitos agrários no país: “Governo Lula chama o MST, grupo que trouxe de volta o caos, os conflitos, as invasões de terra e a insegurança jurídica no interior do país… Para criar ‘diretrizes de paz no campo’.”