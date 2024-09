“Existe o mau perdão, que é o perdão que substitui um confronto necessário e, em vez de resolver o conflito, o encobre e transfere. O mesmo efeito também tem o perdão arrogante, ou seja, quando alguém, alegando superioridade moral, perdoa o culpado, como se tivesse o direito de fazê-lo.” (Bert Hellinger, Zweierlei Glück, p. 30)

Costumamos olhar o gesto de perdoar sem fazer exigências como a mais nobre e valiosa das ações. Pessoas assim costumam ter nossa especial admiração e respeito.

É importante prestar atenção àquilo que o perdão produz, tanto sobre quem ofendeu quanto sobre quem sofreu a ofensa. Da parte de quem foi ofendido: Quando o ofendido perdoa, toma sobre os seus ombros o peso da culpa do ofensor. Da parte de quem cometeu a ofensa: Quando o ofensor é perdoado, toma interiormente o perdão recebido como absolvição.

Assim, existe um “mau perdão” quando a pessoa ofendida, em vez de exigir do ofensor que pague pelas consequências de seu ato, simplesmente o “absolve” com seu gesto de perdão. É preciso entender que a ofensa cria uma ruptura entre ofensor e ofendido. Quando o ofendido “absolve” o ofensor, ele não reconstrói a ligação entre eles. Muito antes, encobre a lacuna que se abriu entre ambos com o manto imaginário do perdão.

O “mau perdão” também pode acontecer quando a pessoa ofendida não reage por arrogância em base à sua suposta superioridade moral. “Mau perdão” acontece quando alguém “deixa pra lá” a ofensa sofrida porque não quer “rebaixar seu nível”. Nesse caso não existe grandeza, nem nada de valioso no gesto da pessoa que perdoa!

O “mau perdão” também acontece quando a pessoa, movida por suas crenças, perdoa mentalmente, mas em seu coração permanece a mágoa e a raiva. Esse tipo de perdão se mostra na pessoa que não deixa o ofensor se esquecer do acontecimento que a magoou.

“Mau perdão” é perdoar por soberba e arrogância por se considerar melhor e moralmente superior.

